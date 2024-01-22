В Британии объяснили планы заменить Залужного Будановым

Британский эксперт Александр Меркурис предположил, почему главкома Вооруженных сила Украины (ВСУ) Валерия Залужного планируют заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

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Меркурис объяснил кризисом на фронте планы заменить Залужного Будановым.

«Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ», — отметил он.

Аналитик напомнил, что замена военачальника может также произойти из-за конфликта Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Меркурис подчеркнул, что Буданов не обладает военным опытом, который есть у Залужного.

Ранее издание «Страна» НАТО.