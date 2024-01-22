Семья убитого в зоне СВО американского наемника не может вернуть его тело в США

Семья убитого в зоне СВО американского наёмника не может вернуть его тело в США
Семья американского наёмника Итана Хёртуэка, убитого в зоне СВО в декабре, не может вернуть в США его останки. Морской пехотинец, уволенный со службы, погиб в районе Авдеевки в результате боестолкновения с российскими военнослужащими, утверждает газета Springfield News-Leader. Как отмечается, тело американца всё так же остаётся «под обломками и во льду».
Как отмечается, 21-летний Хёртуэк погиб за 11 дней до того, как должен был вернуться домой в США после «завершения миссии». Украинские военные силы сочли слишком опасным возвращение к местам, где погиб наёмник, пишут журналисты.
19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы с начала СВО уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников в рядах украинской армии.