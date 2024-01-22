Семья убитого в зоне СВО американского наемника не может вернуть его тело в США

Семья американского наёмника Итана Хёртуэка, убитого в зоне СВО в декабре, не может вернуть в США его останки. Морской пехотинец, уволенный со службы, погиб в районе Авдеевки в результате боестолкновения с российскими военнослужащими, утверждает газета Springfield News-Leader. Как отмечается, тело американца всё так же остаётся «под обломками и во льду».