Свыше 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации, из них уничтожены уже около 130. Российская газета

"С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви, остров Корсика), - отметил собеседник агентства. - В ходе боевых действий уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории - до 170 человек. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО ВС РФ находились 50 боевиков из Франции. ТАСС