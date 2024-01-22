ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Репяховка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области . Один человек пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

"Село Репяховка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.