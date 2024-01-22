Боррель: ЕС обучил почти 40 тысяч солдат ВСУ и предоставил помощь на €30 млрд

"Однако мы часто слишком медленно поставляли необходимое оружие Украине и действовали только тогда, когда казалось, что Россия может выйти вперед, - признал Боррель. - С прицелом на будущее нам нужна смена парадигмы: мы должны перейти от поддержки Украины "столько, сколько потребуется" к обязательству [сделать] "все, что нужно", чтобы она достигла победы".