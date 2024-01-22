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В Польше оценили ослепляющие технику ВСУ системы России

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые применяет Российская армия, ослепляют радары систем контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможности российских систем оценило польское издание Polityka.

В Польше оценили ослепляющие технику ВСУ системы России
© globallookpress.com

«Хуже всего то, что русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь, ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем, из-за чего вся украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг», — пишет издание.

В материале отметили, что современные разработки России тестируют на вооружениях стран НАТО в зоне проведения специальной военной операции. Автор подчеркнул, что это позволит оптимизировать новые системы для противодействия потенциальным противникам.

Ранее в январе издание Business Insider писало, что применяемые Российской армией средства радиоэлектронной борьбы снижают эффективность гражданских дронов, которые используют ВСУ.

В декабре в Минобороны России сообщили, что станции РЭБ Р-934У «Синица», которые применяют в ходе специальной военной операции, успешно перехватывают украинские дроны.

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