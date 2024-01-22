Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ в Херсонской области

«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», — написал он в Telegram.

По его словам, украинские военные, думая воспользоваться небольшим потеплением, которое привело к тому, что протоки Днепра более-менее оттаяли, попытались увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов, но попали под усиленный огонь из всех видов вооружений.