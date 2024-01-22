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Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25

Российские расчеты противовоздушной обороны в последние сутки в Харьковской области уничтожили украинский самолет Су-25, сообщило Министерство обороны. Деловая газета "Взгляд"

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. ТАСС

Кроме того, российские военные уничтожили 76 украинских беспилотников в районе Донецка, а также населенных пунктов Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое в ДНР, Кременная, Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР), Очеретоватое в Запорожской области, Новая Каховка в Херсонской области и Токаревка в Харьковской области. Газета.Ru

Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25
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