Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. ТАСС

Кроме того, российские военные уничтожили 76 украинских беспилотников в районе Донецка, а также населенных пунктов Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое в ДНР, Кременная, Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР), Очеретоватое в Запорожской области, Новая Каховка в Херсонской области и Токаревка в Харьковской области. Газета.Ru