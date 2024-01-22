За сутки средства ПВО России перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow
В течение последних суток российские системы ПВО перехватили шесть крылатых ракет европейского производства Storm Shadow, об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России о ситуации на фронте.
«В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении министерства.
Ранее Военная хроника рассказала, как «летающие радары», самолёты А-50У, помогают сбивать ракеты Storm Shadow, используемые украинской армией.