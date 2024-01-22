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За сутки средства ПВО России перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow

В течение последних суток российские системы ПВО перехватили шесть крылатых ракет европейского производства Storm Shadow, об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России о ситуации на фронте.

За сутки средства ПВО России перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow
© Википедия

«В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Военная хроника рассказала, как «летающие радары», самолёты А-50У, помогают сбивать ракеты Storm Shadow, используемые украинской армией.

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