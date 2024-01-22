Украинские войска, атакуя городской рынок Донецка, действовали «по особой схеме» для уничтожения как можно большего числа мирных граждан. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, сообщило агентство РИА Новости.

По словам главы администрации, ВСУ использовали осколочные снаряды 155-го (натовского) калибра, в частности, те, которые взрывались в воздухе. Схема обстрела, отметил Кулемзин, позволяла убить как можно больше мирных граждан, в том числе медиков и спасателей.

Мэр Донецка подчеркнул, что в атакованном украинской армией районе никогда не было военных объектов. Эксперты смогли определить, откуда ВСУ нанесли удар, добавил он.