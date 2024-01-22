Бундесвер повысил темпы закупок техники и боеприпасов

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) в значительной степени повысили темпы закупок техники и боеприпасов и могли бы ускорить процесс, если бы промышленность производила их быстрее. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

"Мы сейчас осуществляем закупки в больших масштабах и ускоренными темпами", - сказал он.

По его словам, Бундесвер значительно ускорил закупочный процесс. Писториус отметил, что по всем важным направлениям, будь то закупки боеприпасов или бронированной техники, "заказы доставлены или находятся в непосредственной подготовке [к доставке]".

"Мы должны признаться, что можем заказывать быстрее, но промышленность должна быстрее производить", - констатировал министр.

При этом Писториус обратил внимание на то, что речь якобы идет не о подготовке к какому бы то ни было конкретному нападению, а о подготовке к отражению угрозы, "о которой не знаешь, произойдет ли она и когда".

"В таком случае значит, что нужно быть во всеоружии, и это мы как раз делаем вместе с союзниками по НАТО", - добавил глава Минобороны. Этим он объяснил и запланированное развертывание бригады Бундесвера в Литве.

"Она должна быть в полной боевой готовности в 2027 году", - напомнил Писториус.

"Формула звучит так: иметь возможность вести войну, чтобы не пришлось вести войну", - охарактеризовал глава Минобороны свой подход.