«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, в том плане что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма. Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей», — сказал он. RT на русском