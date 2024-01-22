Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо и наносит удары по мирным людям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Lenta.ru
«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, в том плане что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма. Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей», — сказал он. RT на русском
Он подчеркнул, что "министерство обороны [РФ], средства ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС), другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак". ТАСС