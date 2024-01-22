Сотрудники МВД с начала специальной военной операции зафиксировали 220 поджогов военкоматов и нападений на другие государственные учреждения. Об этом в понедельник сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства Станислав Колесник.

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Он выступил на парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. По словам полицейского, которые приводит ТАСС, указанные злодеяния зарегистрированы в 58 регионах страны, и 85% из них удалось раскрыть. При этом 15 из 200 установленных фигурантов — подростки.

С 24 февраля 2022 года в сводки правоохранителей также попали 184 диверсии на железной дороге. К ответственности привлекли 141 человека, в том числе 59 малолетних жителей. В группе риска, отметил Колесник, находятся дети из необеспеченных семей, готовые на любые действия ради дополнительного заработка.