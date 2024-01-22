Три украинские атаки провалились на Краснолиманском направлении за сутки

Бойцы группировки войск «Центр» отразили три украинские атаки за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковыми подразделениями группировки отражены три атаки штурмовых групп 21-го батальона и 63-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Савчук.

Он рассказал и о боевой работе артиллерийских подразделений группировки за сутки. Были поражены более сотни целей, включая два украинских опорных пункта, три района скопления техники, а также артиллерийские расчеты.

Всего же неприятель в зоне ответственности группировки «Центр» потерял до 80 боевиков за сутки, три автомобиля и 152-миллиметровое орудие Д-20.