Политолог: ЗРК Patriot продемонстрировали свою неэффективность

«Поэтому рынок ждет и смотрит, чем завершится СВО. И в этом плане экспорт оружия — это прежде всего экспорт безопасности. Россия как победившая страна будет иметь колоссальные позиции на мировом рынке оружия. А, экспортируя безопасность, мы влияем на политику. Мы меняем расклады», — сказал Коротченко.