Политолог: американские ЗРК Patriot показали свою неэффективность
Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot продемонстрировали свою неэффективность в ходе конфликта на Украине. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что в этом уже смогли убедиться такие импортеры данных ЗРК, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
«Поэтому рынок ждет и смотрит, чем завершится СВО. И в этом плане экспорт оружия — это прежде всего экспорт безопасности. Россия как победившая страна будет иметь колоссальные позиции на мировом рынке оружия. А, экспортируя безопасность, мы влияем на политику. Мы меняем расклады», — сказал Коротченко.
В этом контексте России важно геополитическое целеполагание, добавил он.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук до этого отмечал, что танки Challenger и ЗРК Patriot оказались самым переоцененным западным оружием в украинском конфликте.
Танки Challenger, по его словам, несмотря на положительные рецензии от англичан, подрываются российскими войсками. Patriot также не выполнил ни одной задачи, считает эксперт.