«Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции, эти же сантименты. Я каждый день работаю над собой, чтобы их сдерживать. «А чего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулёчки с семечками, не разорвём их младенцев?» Потому что они наши. Потому что не разрывает мать своего младенца. Так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — сказала главред RT.