В США допустили прямой удар по Ирану

Администрация президента США Джо Байдена допускает возможность полномасштабного конфликта с Ираном в случае жертв среди американских солдат. Об этом пишет The New York Times (NYT).

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Как отмечает издание, администрация Байдена рассматривает возможные меры ответа Ирану на продолжающиеся ракетные удары шиитских повстанцев по американским военным базам. При этом в США полагают, что основной задачей является избежание полномасштабного военного конфликта.

Однако в частных разговорах чиновники признают, что война может начаться в случае жертв среди американских солдат в результате атак. Отмечается, что это является «красной линией», которая еще не была пересечена, но в любой момент такое событие может произойти.

12 января беспилотник атаковал военную базу США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Отмечается, что в результате удара на территории объекта произошло три взрыва.