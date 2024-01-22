В МИД России прокомментировали приём «Сармата» на дежурство

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что постановка на дежурство российских ракетных комплексов «Сармат» не меняет стратегического уравнения с США.

По его словам, российская сторона продолжает придерживаться закреплённых в ДСНВ количественных уровней.

«Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение», — приводит РИА Новости заявление Рябкова.