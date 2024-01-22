Мобилизация: последние новости на сегодня 22 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 января 2024, в материале «Рамблера».

Бывший помощник бизнес-омбудсмена Титова решил отправиться на СВО

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров решил поехать добровольцем на специальную военную операцию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает URA.RU.

«В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона "Ахмат" специального назначения», — сообщил он.

Добровольцы СВО провели в Красноярске уроки боевой подготовки для своих сыновей

Несколько участников боев на Украине прибыли в родной край на время служебного отпуска. Все они бойцы из объединения «Союз добровольцев Донбасса». Часть своего отдыха солдаты решили потратить на обучение подрастающего поколения военному делу. Об этом пишет GorNovosti.

Как говорится в публикации, у добровольцев в пригороде Красноярска есть своя тренировочная база с домиками для отдыха и ночлега. Именно там с недавних пор и обучают военному делу, пока уроки в основном проходят только дети солдат. Однако в дальнейшем круг учеников планируют расширить.

Кадыров рассказал об отправке новых военных в зону СВО

Бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».

Он отметил, что это уже не первая командировка солдат полка в зону военных действий. По его словам, 94-ый полк принимает активное участие в конфликте с самого его начала и с честью выполняет свой воинский долг.