Спецоперация на Украине 22 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 января 2024 года.

ФРГ рассчитывает обучить около десяти тысяч солдат ВСУ в 2024 году

Правительство Германии надеется, что порядка десяти тысяч украинских солдат пройдут обучение у немецких инструкторов в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы рабочей группы по координации помощи Украине при Министерстве обороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга газете Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что к вопросу обучения придется подходить аккуратно: необходимо решить, как долго украинские военнослужащие могут находиться в Германии и как далеко им нужно продвинуться в квалификации.

МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении

Замаскированные позиции и живую силу войск Украины уничтожил экипаж боевой машины пехоты БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, после получения координат противника экипаж боевой машины пехоты БМП-3 в течение нескольких минут выехал на огневую позицию и совершил несколько точных ударов по целям.

В ФРГ назвали минные заграждения РФ одной из основных причин провала наступления ВСУ

Проблемы с воздушной обороной, отсутствие поддержки с воздуха и минные заграждения ВС РФ — это основные причины провала контрнаступления армии Украины. Такое заявление сделал глава рабочей группы по координации помощи Украине при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС.

Он признал, что у ФРГ и всего Запада были завышенные ожидания от наступления Вооруженных сил Украины как летом, так и осенью. Фройдинг отметил, что все они не оправдались по нескольким причинам и перечислил их.