«Орудие не подводит даже в мороз»: расчёт гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ

Артиллеристы 42-й мотострелковой дивизии ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Удары по позициям противника наносились из 155-мм гаубицы «Мста-Б». По словам командира батареи с позывным Нева, орудие надёжное и не подводит даже в мороз. Благодаря большой дальности стрельбы гаубицы — до 30 км — бойцы находятся не на самом переднем крае. Однако они действуют быстро и слаженно, чтобы их не обнаружили украинские средства воздушной разведки. Видео предоставлено Минобороны РФ.