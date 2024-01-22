В ФРГ назвали одну из основных причин провала наступления ВСУ

"Почему они не осуществились? Это связано с отсутствием поддержки с воздуха, отсутствием локального превосходства и отсутствием противовоздушной обороны для сопровождения атакующих сил от угроз с воздуха. Наконец, есть российские минные заграждения, которые выходят за рамки воображения: плотность до 17 мин на кв. м и протяженность до 10 на 3 км", - указал он.