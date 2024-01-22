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Удар по рынку в Донецке назвали попыткой показать Западу «активность ВСУ»

Атака Вооруженных сил Украины по рынку в Донецке — попытка показать Западу активность украинских военных на фоне неудач в бою. Такое заявление в беседе с РЕН ТВ сделал политолог Юрий Светов.

Удар по рынку в Донецке назвали попыткой показать Западу «активность ВСУ»
© РИА Новости

«Это убийство совершается по двум причинам. Первое: на фронте не удается достигнуть результатов, поэтому давайте поубиваем мирных жителей», — указал он.

Светов добавил, что солдаты армии РФ бьют по критической инфраструктуре Украины, ликвидируя базы с иностранными наемниками и предприятия по производству оружия, последствия таких атак производят на общество Украины «сильное впечатление». Солдаты Киева в ответ наносят удар по российским гражданским объектам.

Светов при этом напомнил, что власти Украины постоянно твердят о нехватке боеприпасов, при этом эти же боеприпасы они в немалом количестве «запускают по мирным жителям».

«Это демонстрация западным покровителям, что, смотрите, мы активны», — считает политолог.

Накануне утром войска Украины нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды обрушились на магазины и торговые ряды, в момент атаки там находились люди. Несколько боеприпасов упало во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, погибло 27 человек, еще 25 получили ранения.

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