Атака Вооруженных сил Украины по рынку в Донецке — попытка показать Западу активность украинских военных на фоне неудач в бою. Такое заявление в беседе с РЕН ТВ сделал политолог Юрий Светов.

«Это убийство совершается по двум причинам. Первое: на фронте не удается достигнуть результатов, поэтому давайте поубиваем мирных жителей», — указал он.

Светов добавил, что солдаты армии РФ бьют по критической инфраструктуре Украины, ликвидируя базы с иностранными наемниками и предприятия по производству оружия, последствия таких атак производят на общество Украины «сильное впечатление». Солдаты Киева в ответ наносят удар по российским гражданским объектам.

Светов при этом напомнил, что власти Украины постоянно твердят о нехватке боеприпасов, при этом эти же боеприпасы они в немалом количестве «запускают по мирным жителям».

«Это демонстрация западным покровителям, что, смотрите, мы активны», — считает политолог.