В Ленинградской области появится система по уничтожению беспилотников

В Ленинградской области появятся улучшенные мобильные группы для более быстрого и скоординированного огневого подавления беспилотников Украины. О решении сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Заявление сделано по итогам заседания оперативного штаба с руководителями силового блока, уточнил глава области.

"Во взаимодействии с армейскими подразделениями решено создать эшелонированную систему раннего обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов с использованием ресурсов предприятий", - отметил он.

Также Дрозденко уточнил, что мобильные группы будут усилены "дополнительными техническими средствами", а для режима повышенной готовности будут сформированы рабочие подразделения гражданской обороны.

В ночь на 18 января над территорией Ленинградской области впервые перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).