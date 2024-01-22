Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских, когда ситуация на фронте ухудшается

Воскресный обстрел рынка в Донецке прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, военные РФ отодвигают линию фронта от Донецка, поэтому возможностей у ВСУ становится меньше и меньше, вот они и отыгрываются на гражданском населении.

"Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди", - заявил Пушилин.

Он также рассказал, что при обстреле Донецка были задействованы кассетные боеприпасы, поэтому такое большое количество погибших.