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Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских, когда ситуация на фронте ухудшается

Воскресный обстрел рынка в Донецке прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, военные РФ отодвигают линию фронта от Донецка, поэтому возможностей у ВСУ становится меньше и меньше, вот они и отыгрываются на гражданском населении.

Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских, когда ситуация на фронте ухудшается
© Российская Газета

"Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди", - заявил Пушилин.

Он также рассказал, что при обстреле Донецка были задействованы кассетные боеприпасы, поэтому такое большое количество погибших.

Напомним, 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка - артиллерийский огонь накрыл территорию рынка в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек, еще 26 ранены, 18 из них госпитализированы.

Военные новости
Денис Пушилин