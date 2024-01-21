28 человек погибли за 21 января в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ, пострадали 30 жителей региона. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

"В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка", – написал он.

Пушилин добавил, что в Куйбышевском районе в результате сброса боеприпаса с беспилотника травмы получил водитель ремонтной бригады 1990 года рождения. В этом же районе после обстрела погиб мужчина 1979 года рождения, пострадал мужчина 1957 года рождения.

Кроме того, в Никитовском и Калининском районах Горловки травмы получили три местных жителя, уточнил глава ДНР.

За сутки повреждения получили 11 жилых домостроений в Кировском и Куйбышевском районах, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Центрально-Городском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры в Петровском, Кировском районах Донецка, Никитовском, Калининском районах Горловки. По словам Пушилина, ВСУ осуществили 27 обстрелов, выпустили 82 боеприпаса.

В воскресенье, 21 января, украинская армия подвергла обстрелу рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Атака произошла в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, сообщил Пушилин.

В результате погибли и пострадали многие люди. Среди пострадавших есть двое детей. В Минздраве РФ заявили, что большинство госпитализированных взрослых находятся в тяжелом состоянии.