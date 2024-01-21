Российские солдаты заставили отступить бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил один из солдат добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V».

— Против нас стоит объединенная группировка войск, в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут, — заявил он.

По словам российского солдата, один из последних эпизодов произошел на Артемовском участке фронта, когда ВСУ безуспешно попытались контратаковать, передает РИА Новости.

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли 320 бойцов и технику на Донецком направлении. Всего за минувшие сутки украинцы потеряли более 900 военнослужащих и технику.

Боец штурмового подразделения ВС РФ с позывным Куба рассказал, как победил в рукопашной схватке в Донецкой народной республике.