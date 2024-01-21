Штурмовики РФ заставили отступить украинский спецназ под Артемовском

Штурмовики РФ заставили отступить украинский спецназ «Лють» под Артемовском
Российские солдаты заставили отступить бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил один из солдат добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V».
— Против нас стоит объединенная группировка войск, в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут, — заявил он.
По словам российского солдата, один из последних эпизодов произошел на Артемовском участке фронта, когда ВСУ безуспешно попытались контратаковать, передает РИА Новости.
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли 320 бойцов и технику на Донецком направлении. Всего за минувшие сутки украинцы потеряли более 900 военнослужащих и технику.
Боец штурмового подразделения ВС РФ с позывным Куба рассказал, как победил в рукопашной схватке в Донецкой народной республике.
В декабре украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ при штурме у села Работино в Запорожье. Украинское подразделение, которое бросили при контрнаступлении на штурм, за сутки лишилось 43 из 48 солдат.