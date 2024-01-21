Кадыров сообщил об отправке бойцов полка Росгвардии в зону СВО
Бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"В зону проведения специальной военной операции отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ (Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии - прим. ТАСС) России. Парни намерены провести ротацию со своими сослуживцами на ответственном участке фронта. Это далеко не первая командировка военнослужащих полка в зоне боевых действий", - написал Кадыров.
Он отметил, что полк под руководством Хасмагомеда Магомадова укомплектован эффективными бойцами, которые не раз доказывали свою приверженность к Родине.
"Вдобавок полк имеет в своем распоряжении целый арсенал современного вооружения и техники, что в свою очередь значительно повышает шансы на успех в выполнении оперативно-боевых задач", - добавил глава Чечни.