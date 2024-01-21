В Севастополе отменили воздушную тревогу, которая звучала почти полтора часа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Тревогу в городе объявили в 13:03 мск. В районе Севастопольской бухты военные использовали дым в качестве средства маскировки. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

В 13:47 мск системы средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель над акваторией Севастополя. Все службы города были приведены в состояние боеготовности.