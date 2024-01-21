В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в городе отменена воздушная тревога.

Ранее он сообщил, что военные отражают ракетную атаку ВСУ. Он пояснил, что дым в районе Севастопольской бухты не свидетельствует о пожаре, он применяется специалистами для маскировки.

В инфоцентре отметили, что движение по Крымскому мосту возобновлено после отбоя воздушной тревоги.