В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в городе отменена воздушная тревога.
Ранее он сообщил, что военные отражают ракетную атаку ВСУ. Он пояснил, что дым в районе Севастопольской бухты не свидетельствует о пожаре, он применяется специалистами для маскировки.
В инфоцентре отметили, что движение по Крымскому мосту возобновлено после отбоя воздушной тревоги.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, в свою очередь, что система ПВО сбила две нацеленные на Крым ракеты над Геническим округом.
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