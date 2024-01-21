$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в городе отменена воздушная тревога.

В Севастополе отменили воздушную тревогу
© РИА Новости

Ранее он сообщил, что военные отражают ракетную атаку ВСУ. Он пояснил, что дым в районе Севастопольской бухты не свидетельствует о пожаре, он применяется специалистами для маскировки.

В инфоцентре отметили, что движение по Крымскому мосту возобновлено после отбоя воздушной тревоги.

Развожаев назвал фейком объявления с призывом покинуть Севастополь

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, в свою очередь, что система ПВО сбила две нацеленные на Крым ракеты над Геническим округом.

Военные новости
Видео
Владимир Сальдо
Михаил Развожаев
Севастополь
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости