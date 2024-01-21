Силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией Севастополя

Средства противовоздушной обороны, по предварительным данным, уничтожили воздушную цель над акваторией Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал глав города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, военные отразили атаку со стороны Украины. Подробностей Развожаев не привел.

Городская спасательная служба не зафиксировала повреждений инфраструктуры.

В воскресенье в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты использованием средств маскировки.