Развожаев: в Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
В Севастополе сработали сирены воздушной тревоги, предупредил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Глава города разместил видеоролик, в котором приводятся детальные инструкции по вопросам безопасности.
В частности, в нем рекомендуется немедленно проследовать в укрытия. В том случае, если человек находится в многоквартирном доме, и не знает, где находится укрытие, ему следует плотно закрыть окна и укрыться в комнате с несущими стенами.
Напомним, что ВСУ периодически предпринимают ракетные атаки по Севастополю, а также запускают беспилотники. Силы ПВО ВС РФ, по данным Минобороны, успешно отражают большинство атак, направленных на полуостров.
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