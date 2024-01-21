Ходаковский заявил об активных боях в районе Авдеевки

В направлении Авдеевки сегодня ночью было особенно шумно — чувствуется, что задачи экономить БК не было. Понимаем, что взятие Авдеевки не избавит Донецк от ракетных атак, но вырвать это жало всё же очень хочется. Когда линия фронта практически совмещается с линией границы городской агломерации — это, мягко говоря, не комфортно, — написал он.