Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 13
ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что погибло 13 человек, 10 получили ранения.
Глава республики уточнил, что на месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется.
ВСУ выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов, сообщает РИА «Новости».
В общей сложности, заметили в представительстве ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник обстрелял территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Рамблер: главные новости