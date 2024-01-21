ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что погибло 13 человек, 10 получили ранения.

Глава республики уточнил, что на месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется.

ВСУ выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов, сообщает РИА «Новости».