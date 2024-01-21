Российские военные взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области

Российская армия освободила поселок Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции на 21 января 2024 года.

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — сказано в сообщении.

Крахмальное находится между Купянском и Сватово.

Первыми в поселок вошли штурмовые группы 47-й гвардейской танковой дивизии 1-ой танковой армии группировки войск «Запад». Украинские формирования отступили западнее, отойдя на 2-2,5 км, сообщает «Военное обозрение».

Это второй населенный пункт, освобожденный Россией в 2024 году. Ранее ВС РФ отбили у врага поселок Веселый на Северском направлении.