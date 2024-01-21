Восемь человек погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели не менее восьми человек при ударе по микрорайону Текстильщик в Кировском районе города. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале. По данным Telegram-канала WarGonzo, погибли не менее 10 человек. Удар пришелся по крытому рынку "Меркурий". До этого "Известия" показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ. 9 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов. По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.