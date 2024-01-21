В США название причину ударов по Йемену

США начали операцию против хуситов как «незаменимая нация», а причины нанесения ударов по Йемену были идеологическими, а не экономическими. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова анонимных представителей американской администрации.

«Они заявили, что идеология, а не экономика, была главной движущей силой решения Байдена начать нынешнюю кампанию», — пишет издание.

Опрошенные представители Белого дома сказали, что Байден считал, что США должны действовать как «незаменимая для всего мира нация», обладающая мощной армией и способностью «объединять различные страны ради единой цели».

Официально США оправдывают операцию в Йемене именно экономическими причинами. При этом The Washington Post подчеркивает, что нападения хуситов на коммерческие суда «пока нанесли больший урон Европе, чем Соединенным Штатам». Это связано с тем, что американские торговые корабли предпочитают тихоокеанские торговые пути, а не ближневосточные.

По словам источников, Белый дом ожидает, что конфликт продлится недолго. США не пытаются полностью уничтожить хуситов или вести полномасштабную войну. Однако источники не смогли назвать даже примерных сроков завершения операции.