В США название причину ударов по Йемену
США начали операцию против хуситов как «незаменимая нация», а причины нанесения ударов по Йемену были идеологическими, а не экономическими. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова анонимных представителей американской администрации.
«Они заявили, что идеология, а не экономика, была главной движущей силой решения Байдена начать нынешнюю кампанию», — пишет издание.
Опрошенные представители Белого дома сказали, что Байден считал, что США должны действовать как «незаменимая для всего мира нация», обладающая мощной армией и способностью «объединять различные страны ради единой цели».
Официально США оправдывают операцию в Йемене именно экономическими причинами. При этом The Washington Post подчеркивает, что нападения хуситов на коммерческие суда «пока нанесли больший урон Европе, чем Соединенным Штатам». Это связано с тем, что американские торговые корабли предпочитают тихоокеанские торговые пути, а не ближневосточные.
По словам источников, Белый дом ожидает, что конфликт продлится недолго. США не пытаются полностью уничтожить хуситов или вести полномасштабную войну. Однако источники не смогли назвать даже примерных сроков завершения операции.
Тем временем деятельность хуситов уже начинает менять глобальную карту судоходства. Многие компании решили изменить маршрут судов. Крупные нефтяные компании, включая BP и Shell, приостановили поставки через район Красного моря, контролируемый хуситами.