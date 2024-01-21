Буданов отказался от новых прогнозов по наступлению ВСУ

Начальник Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что не будет давать смелых прогнозов по продвижению ВСУ в этом году. Однако он уверен, что линия боевого соприкосновения изменится.

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«Нет, я не буду давать смелые прогнозы на 2024 году», — заявил Кирилл Буданов в интервью газете Financial Times.

При этом он добавил, что все же ожидает успеха на поле боя. Касательно оценки нынешних военных операций в зоне СВО Буданов сказал, что он не будет давать оценки.

Ранее начальник ГУР заявил, что ВСУ проведут успешное наступление в 2023 году. Однако оно по итогу оказалось провальным. После весны 2024 года армия Украины снова хочет повторить операцию, пишет RT. Ожидается, что ударный кулак будет сформован на левом берегу Днепра, около Крынок.