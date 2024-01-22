Вооруженные силы России уничтожили опорники украинской армии на запорожском, краснолиманском и купянском направлениях.

Российские войска поразили опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По словам военнослужащих, несмотря на морозы в зоне СВО, гаубица Мста-Б с высокой точностью уничтожает цели. Также армия РФ нанесла удары по позициям ВСУ близ Работино, Вербового, Пятихатхаток и Нестерянки.

Штурмовики СУ-25СМ российской группировки «Центр» уничтожили опорник ВСУ. По данным Минобороны, самолеты ВС РФ двигались на минимальной высоте. После чего нанесли удар неуправляемыми ракетами С-8.

Кроме того, артиллерийскими ударами были поражены два пункта противника. Бойцы «центральной» группировки войск отразили три атаки украинских сил под Червоной Дибровой и Ямполовки. Всего на этом участке уничтожили около 80 украинских военных, три автомобиля и гаубица Д-20.

На этом участке фронта также были поражены военные и замаскированные опорники ВСУ. С помощью беспилотников российским войскам удалось вычислить украинские позиции и нанести удар посредством артиллерийской установки Мста-Б.

Также продолжаются бои в районе Синьковки. ВС России продвинулись к северу от Крахмального.

Группировка ВС РФ «Юг» отбили две атаки противника в районах Кирово и Клещеевки в ДНР. Были нанесены удары по скоплениям живой силы ВСУ около Григоровки, Белогоровки, Красного, Андреевки и Курдюмовки. Украинские силы лишились 310 бойцов и 12 единиц техники.

Помимо этого, силы России продвигаются в Авдеевке. Также они штурмуют позиции ВСУ в Первомайском и Георгиевке.

Военные «восточной» группировки, отразив украинскую атаку и поразила армию ВСУ под Новомихайловкой. Также был нанесен удар по противнику близ Парасковиевки. Всего Киев потерял около 70 военных и трех единиц техники.

Армия РФ ударила по позициям противника под Новотягинкой, Станиславом и Солончаками. Было ликвидировано 20 солдат ВСУ.