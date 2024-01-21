Буданов признал, что у ВСУ «не все в порядке» на фронте

Заявления о том, что у ВСУ на фронте «все в порядке», не являются правдой. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Журналист The Financial Times в беседе с главой ГУР поднял тему контрнаступления Киева, в рамках которого Украина не достигла значимых успехов.

«Говорить, что [у ВСУ] все в порядке, неправда», — сказал Кирилл Буданов в интервью.

При этом он отказался признавать, что ВСУ столкнулись с катастрофой.