Российские саперы показали необычный способ разминирования

Суть метода состоит в том, что сначала оператор БПЛА обнаруживает взрывоопасный предмет и определяет его тип. Затем к дрону крепится тротиловый заряд с огнепроводной трубкой, длина которой рассчитывается соответственно расстоянию полета БПЛА до мины или боеприпаса и обратно. Дрон относит заряд к взрывоопасному предмету, сбрасывает его и отлетает на безопасное расстояние. После этого происходит подрыв боеприпаса, а БПЛА возвращается к оператору.