Российские военные угнали бронетехнику ВСУ

Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

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Уточняется, что операция была проведена несколько месяцев назад. Как отмечают военкоры, военные обнаружили в полях БМП ВСУ. Было установлено, что машина «хоть и подбитой, но вполне еще на ходу».

«Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — говорится в сообщении.