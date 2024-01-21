Telegraph: ВСУ напрасно пытаются повторить «линию Суровикина»
Линия обороны, которую в настоящее время выстраивают Вооруженные силы Украины, не сможет быть такой же крепкой и надежной, как «линия Суровикина», сообщает Telegraph.
По данным издания, украинская армия оказались в сложном положении из-за своей новой тактики. Хотя более сильные укрепления замедлят движение войск России и сократят количество жертв, они также уменьшат амбиции властей Украины по продвижению вперед. Именно поэтому Киев оказался в затруднительном положении. Украинская линия обороны, которую ВСУ пытаются скопировать у Москвы, вряд ли сможет стать такой же мощной.
В статье отмечается, что минные поля, которые сломили наступление Украины, были повторены Киевом. При этом Владимир Зеленский планирует построить укрепленную линию обороны также вдоль границы с Белоруссией.