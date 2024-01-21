КНДР ответила на обсуждение в ООН испытания ее гиперзвуковой боеголовки

КНДР осуждает вынесение на обсуждение в ООН (Организации Объединенных Наций) вопроса об испытании страной новой гиперзвуковой боеголовки 14 января. Соответствующее заявление было сделано в МИД КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Испытательный запуск КНДР является одним из звеньев регулярной работы по разработке и исследованию в области оборонной науки, поэтому не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакой связи с нынешней ситуацией в регионе", - заявили в северокорейском МИД.

Требование США вынести этот вопрос на обсуждение было названо Пхеньяном "разбойническим", а также "непростительной провокацией и безответственным бесчинством, намеренно обостряющим без того опасную ситуацию на Корейском полуострове".

"Мы выражаем глубокое сожаление и решительно осуждаем то, что СБ ООН без всякого выражения озабоченности поставил суверенные права КНДР под вопрос и вынес на обсуждение", - подчеркивается в заявлении.

14 января в КНДР заявили об успешных испытаниях твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. 24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия.

В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи. 15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. 8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.