Правительство Франции может дистанцироваться от народа, заявляя, что на Украине сейчас нет наемников. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, недавно в СМИ появилась информация со списком «несуществующих» граждан Франции на территории Украины. «МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлеченным в судьбу [сограждан] или как?» — задалась вопросом российский дипломат.

В заключение она добавила, что «профессиональный министр» не отрицал бы существующую реальность. Кроме того, он мог бы раздобыть все сведения о гражданах Франции.

Таким образом Захарова ответила на обвинения в адрес России, высказанные министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в интервью Москве вызвали их посла из-за заявлений российской стороны о наемниках на Украине.

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России еще 19 января. В тот момент утверждалось, что его вызов связан с ударом российских войск по базе наемников в Харькове. Среди находившихся на этом объекте были военные из Франции.