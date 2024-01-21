Спецоперация на Украине 21 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 января 2024 года.

Шойгу заявил о ключевой роли системы инженерных заграждений в срыве контрнаступления ВСУ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск, сообщает ТАСС.

По словам министра, возведенная система инженерных заграждений сыграла главную роль в срыве наступательных планов Украины.

Как заявил Шойгу, на протяжении своей истории личный состав инженерных войск выполняет служебный долг с честью, а также вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и способствует достижению побед на полях сражений.

Украинские военные за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 43 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщает news.ru.

Всего по региону была выпущена 161 единица различных боеприпасов.

В результате обстрелов повреждены 44 жилых дома и 21 гражданский объект.

В результате обстрела ВСУ Ясиноватой мужчина получил ранение

Один человек получил ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинский войск, сообщает ТАСС.

Пострадавшим оказался мужчина 1983 года рождения.