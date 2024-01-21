Украинский военный рассказал о бегстве на Днепре

Украинским войскам придется оставить плацдарм на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки. С таким прогнозом выступил солдат ВСУ в беседе с Financial Times. Когда это может произойти, не уточняется.

По его словам, находящиеся на плацдарме части несут большие потери, а российская армия обладает преимуществом в живой силе. Мужчина, назвавшийся Иваном, оценил ситуацию на плацдарме как плачевную.

В середине января сообщалось, что из-за появившегося на Днепре льда переброска свежих сил на плацдарм почти прекратилась. Также прекращена эвакуация раненых и заболевших военнослужащих ВСУ.