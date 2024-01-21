Морпехи ВСУ будут отступать в Крынках на восточном берегу Днепра из-за того, что не могут сдержать темпа наступления армии России. Об этом сообщил украинский разведчик британскому изданию Financial Times.

«Дело в том, что корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу», — заявил солдат изданию Financial Times.

Также на вопрос журналиста о том, сможет ли Украина удерживать позицию на восточном берегу Днепра, украинский военный ответил отрицательно, дополнив, что ожидает отступления войск ВСУ.

По утверждению разведчика, первоначальная цель заключалась в том, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь территории. Однако он считает, что этот план с каждым днем становится все более нереализуемым, ведь украинские войска несут большие потери, а у РФ пятикратное преимущество.