Замминистра обороны Украины захотел, чтобы РФ отказалась от ядерного оружия
При заключений мирного соглашения по окончанию конфликта Россия должна будет отказаться от своего ядерного потенциала. Об этом заявил замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.
«Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — высказал свою мечту Гаврилюк немецком изданию Der Tagesspiegel.
При этом, по его мнению, Украина должна восстановить свои границы 1991 года.