Замминистра обороны Украины захотел, чтобы РФ отказалась от ядерного оружия

«Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — высказал свою мечту Гаврилюк немецком изданию Der Tagesspiegel.