ПВО сбила беспилотник над Тульской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Смоленской области.